Guardia Ultra ia cu asalt Ghiroda

RESIEsA - CSM, spre Divizia B! Primul joc al barajului pentru promovarea in Liga 2 al CSM Resita va avea loc miercuri, 25 mai, de la ora 18:00, la Timisoara! Cel mai probabil, rosso-nerii vor juca cu Ghiroda si Giarmata Vii!Chiar daca mai este mai mult de o saptamana pana la primul joc de baraj, deja se fac pregatiri pentru deplasarea in judetul vecin. Guardia Ultra vine in sprijinul suporterilor Resitei care nu au posibilitatea de a se deplasa la Ghiroda, iar galeria va inchiria un autocar ... citeste toata stirea