Handbaliste de argint la "Traian Vuia"

RESIEsA - Fetele pregatite de profesoara Lucia Morut au obtinut medalia de argint la faza nationala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar, la handbal licee! In finala de duminica, Colegiul Tehnic Media Bucuresti s-a impus cu scorul de 19-15 in fata resitencelor, in sala Complexului Sportiv UBB din Resita. Formatia din Brasov a completat podiumul si a terminat competitia pe locul 3!"A fost un turneu in care au participat cele mai bune opt echipe din tara, la licee, dar as dori sa spun ca ... citește toată știrea