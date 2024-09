Handbalistele au pierdut in prima etapa

RESIEsA - In prima etapa a campionatului Diviziei A, Seria A, handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Resita au pierdut, pe teren propriu, scor final 23-42 (11-21), cu CS Judetean Prahova! Handbalistele pregatite de prof. Cristian Busuioc au intalnit probabil cel mai puternic adversar din aceasta serie, o formatie care are in componenta jucatoare care au mai evoluat in Liga Nationala!Formatia resiteana va mai intalni de-a lungul campionatului ACS Sepsi Sfantu Gheorghe, CSU ... citește toată știrea