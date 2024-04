Handbalistele de la CSU Resita, final de sezon cu victorie

RESIEsA - Studentele de la CSU Resita au castigat cu scorul de 24-23 (14-11) partida cu CSU Oradea, in ultima etapa a Diviziei A, Seria C! Sportivele pregatite de prof. Cristian Busuioc au incheiat sezonul pe locul 5, cu 7 puncte obtinute in 10 partide!"A fost un joc in care am condus in permanenta, dar trebuie sa recunoastem ca s-a decis aceasta victorie in ultimul minut din acest meci. Este important ca fetele n-au cedat, deoarece au fost cateva momente dificile, in care desi am avut un ... citește toată știrea