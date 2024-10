Handbalistele de la "Traian Vuia" nu le-au dat nicio sansa celor de la LPS Deva

RESIEsA - Handbalistele junioare I de la Liceul Teoretic "Traian Vuia", pregatite de Lucia Morut, au invins categoric formatia LPS Cetate Deva, cu scorul de 46-13, intr-un joc din etapa a III-a, din Grupa G!"Si-au facut fetele meciul mai usor. Sunt foarte bucuroasa ca am castigat si aceasta partida, le felicit din tot sufletul pe aceste micute handbaliste. Pot sa spun ca, in lotul pe care il am la dispozitie, nu sunt decat patru junioare I, adica fete nascute in 2006. Doua sunt nascute in ... citește toată știrea