Handbalistele, prima victorie din acest sezon

RESIEsA - Handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Resita au invins sambata, 17 septembrie, cu scorul de 43-27, formatia CSU Universitatea de Vest Timisoara, in etapa a II-a a Diviziei A, Seria C! In prima etapa, fetele antrenate de Cristian Busuioc au cedat acasa, scor 27-32, cu CNE Ramnicu Valcea!"Am facut un joc bun, cred ca plusul fata de prima etapa s-a vazut, in special pe faza de aparare. La acet meci cu Timisoara ne-a ajutat apararea foarte mult, poarta a avut multe ... citeste toata stirea