RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au castigat la pas amicalul cu Unirea Sannicolau Mare, cu scorul de 46-31 (21-16), in al doilea amical al perioadei de pregatire!"Concluzia dupa al doilea meci amical este ca ne-am miscat mult mai bine si tabela spune asta. Am dat peste 40 de goluri, adica am avut un ritm foarte, foarte bun. Ii felicit pe baieti, felicit staff-ul si conducerea, le multumim pentru sustinere. Atmosfera este ok, dupa cum se vede, iar asta se reflecta si in teren. Ma bucur ... citeste toata stirea