Handbalistii au cedat in fata liderului

RESIEsA - Handbalistii au fost aproape de un rezultat pozitiv cu liderul play-off-ului, dar au cedat spre final de meci! CSM Resita a pierdut duminica, 9 martie, scor 32-35 (13-16), in fata Universitatii Cluj, in etapa, in etapa a V-a!Dupa ce clujenii au condus pe parcursul intregii partide, handbalistii resiteni au avut un moment in partea secunda a meciului cand s-au apropiat la un singur gol de formatia de pe primul loc. Totusi, n-au reusit sa intoarca rezultatul si au pierdut al treilea ... citește toată știrea