RESIEsA - Handbalistii resiteni au castigat duminica, 7 mai, cu scorul de 36-34 (21-18), partida cu CSM Fagaras, ultima din acest play-off al Diviziei A! CSM Resita a incheiat sezonul pe un modest loc 5, cu 21 de puncte: in play-off, sapte succese si tot atatea infrangeri. In sezonul precedent, rosso-nerii au incheiat pe primul loc, au obtinut dreptul de promovare in Liga Nationala, dar au continuat tot in Divizia A!Sezonul ce tocmai s-a incheiat a fost unul dificil pentru formatia resiteana,