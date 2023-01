Handbalistii au reluat mai devreme pregatirea

RESIEsA - Inca din primele zile ale anului handbalistii au reluat antrenamentele in vederea abordarii play-off-ului de promovare in Liga Nationala! Obiectivul echipei nu este neaparat promovarea, dar handbalistii isi propun sa castige fiecare meci in parte!"Am inceput pregatirea de pe data de 4 ianuarie. Dupa cum bine se stie, avem in lot jucatori tineri care nu au voie sa faca o pauza foarte lunga si de aceea a trebuit sa incepem mai devreme. Pregatirea se va face pe plan local, la sala de ... citeste toata stirea