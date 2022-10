Handbalistii au trecut la scor si de Universitatea Craiova

RESIEsA - CSM Resita a invins sambata, 8 octombrie, cu scorul de 35-26, echipa CS Universitatea Craiova, in etapa IV-a a Diviziei A, Seria C! Rosso-nerii au un inceput perfect de campionat, cu trei victorii din tot atatea meciuri si par a fi, din nou, favoriti la primul loc!"Am inceput foarte bine, foarte motivati, am intrat ca sa castigam. Acasa stiti ca facem o aparare aproape perfecta si imi felicit colegii pentru atitudine si pentru determinare. Ma bucur ca am castigat din nou la o ... citeste toata stirea