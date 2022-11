Handbalistii, duel cu a treia echipa a Timisoarei

RESIEsA - Echipa pregatita de Radu Bote si Mihai Rohozneanu va juca duminica, 13 noiembrie, de la ora 13.30, in deplasare, cu CSU Politehnica Timisoara, in etapa a IX-a a Diviziei A, Seria C. Rosso-nerii sunt clar favoriti, avand in vedere ca sunt pe locul 2, cu 15 puncte, iar timisorenii ocupa ultimul loc, cu niciun punct in cont. Lider este cealalta echipa din Timisoara, SCM Poli 2, cu 18 puncte!Antrenorul Radu Bote a precizat faptul ca jucatorii tineri inca mai au nevoie de timp pentru a ... citeste toata stirea