RESIEsA - CSM Resita a pierdut in deplasare, scor 31-39, cu CSM Sighisoara, in etapa a XII-a a play-off-ului Diviziei A! Mai mult ca sigur, rosso-nerii vor termina acest play-off pe locul 5, dupa ce anul trecut promovau in Liga Nationala dar nu se mai inscriau in competitie!CSM Resita: Boban Vuita, Ionut Tanasa, Marius Bahan (4 goluri), Marian Negru (5 goluri), Andrei Bondoc (8 goluri), Lucian Ignat (5 goluri), Deniss Kirsch (3 goluri), Rares Scurt (2 goluri), Antonio Girban (2 goluri) si ... citeste toata stirea