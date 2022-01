Handbalistii incep competitia in februarie

RESIEsA - Echipa de handbal CSM Resita ar fi trebuit sa inceapa play-off-ul campionatului pe 22 ianuarie, dar rosso-nerii vor juca primul meci oficial din 2022 la inceputul lunii februarie!Pe data de 5 februarie, CSM Resita va juca in deplasare la Medgidia, iar primul meci in fata propriilor suporteri va fi pe 12 februarie, cu CSU Pitesti."Am inceput pregatirea in 4 ianuarie, adica eram in forma sa incepem meciurile oficiale acum, in 22 ianuarie, asa cum era postat initial. Vom incepe ... citeste toata stirea