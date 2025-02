Handbalistii incep play-off-ul la Oradea

RESIEsA - CSM Resita incepe play-off-ul de promovare si va intalni in prima etapa de duminica, 9 februarie, pe CSM Oradea, in sala "Antonio Alexe"! In grupa geografica, Resita si Oradea s-au intalnit de doua ori, iar cele doua formatii si-au impartit victoriile. In partida din tur, CSM Resita s-a impus cu scorul de 32-29, iar in retur CSM Oradea a castigat cu scorul de 36-31!"Incepe play-off-ul de promovare pentru Liga Zimbrilor, un play-off in care toate echipele sunt foarte puternice. Noi ... citește toată știrea