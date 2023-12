RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 2 decembrie, cu scorul de 34-33 (13-14) cu CSU Politehnica Timisoara, in etapa a XIII-a a Diviziei A, Seria A! La mijlocul saptamanii, rosso-nerii au invins si la Sannicolau Mare, cu 37-28!"Avem noua victorii consecutive pana in acest moment si pentru acest aspect ii felicit pe baieti pentru acest parcurs. Indiferent de ce se va intampla in ultima etapa, din calculele noastre vom termina in aceasta serie pe locul 2. Ma bucura foarte mult acest aspect. ... citeste toata stirea