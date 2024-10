Handbalistii, la al patrulea succes la rand

RESIEsA - Dupa un inceput ezitant de sezon, cand au pierdut acasa cu Universitatea Cluj, handbalistii de la CSM Resita si-au intrat rapid in forma si au inregistrat trei succese la rand in campionat, plus unul in Cupa Romaniei!Echipa pregatita de Marius Bahan si Cristian Ionescu a trecut sambata, 12 octombrie, cu 48-33 (23-14) de CSU Politehnica Timisoara, in etapa a V-a a Diviziei A, Seria A. In urma acestui succes, Resita a urcat pe locul 3, cu 9 puncte obtinute in patru etape jucate. Lider ... citește toată știrea