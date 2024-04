Handbalistii, meci tare cu liderul

RESIEsA - CSM Resita va juca joi, 4 aprilie, de la 16:30, cu CSM Odorheiul Secuiesc, in etapa a IX-a a play-off-ului de promovare al Diviziei A!Formatia din Odorheiu Secuiesc este lider, cu 16 puncte obtinute in sase jocuri, fiind si singura echipa din play-off neinvinsa pana in acest moment. De cealalta parte, desi vine dupa succesul cu 38-35 de pe terenul echipei CSO Teutonii Ghimbav, handbalistii resiteni nu au un play-off prea reusit si sunt doar pe locul 6, cu 7 puncte in cont.Liderul ... citește toată știrea