Handbalistii pierd si la Fagaras

RESIEsA - Formatia pregatita de Marius Bahan si Cristian Ionescu s-a vazut invinsa in ultima etapa disputata, dupa ce CSM Fagaras s-a impus cu 30-28 (16-10) in fata resitenilor. In urma acestei infrangeri, rossonerii ocupa locul 6 in clasamentul play-off-ului Diviziei A, cu doar trei puncte in patru partide!CSM Odorheiul Secuiesc este lider, cu maximum de puncte, urmata de CSM Fagaras cu 9 si de CSM Alexandria cu 6!Handbalistii resiteni au fost incurajati la acest meci de