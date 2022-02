Handbalistii prind viteza in play-off! Rosso-nerii, la al doilea succes consecutiv!

RESIEsA - CSM Resita a castigat sambata, 12 februarie, cu scorul de 32-27 (13-13), confruntarea cu CSU Pitesti, din etapa a II-a a play-off-ului de promovare al Diviziei A!In prima etapa, handbalistii pregatiti de Radu Bote si Mihai Rohozneanu s-au impus in deplasare, cu scorul de 31-30, cu CS Medgidia. In acest moment, Resita este lider, cu 6 puncte, iar CSM Oradea este pe doi, cu 4 puncte."Treaba merge bine, chiar inspre foarte bine si ne bucura foarte mult acest lucru. Am muncit mult pana ... citeste toata stirea