Handbalistii resiteni au facut scor cu Poli Timisoara

RESIEsA - CSM Resita a trecut sambata, 7 decembrie, cu scorul de 39-28 (21-16) de CSU Politehnica Timisoara, in etapa a XII-a a Diviziei A, Seria A! In urma acestui rezultat, Resita a ramas pe locul 3, cu 21 de puncte, si nu mai are cum sa piarda aceasta pozitie!Universitatea Craiova, cea care i-a administrat Resitei o infrangere usturatoare in etapa trecuta cu 43-32, are doar 12 puncte si nu mai are cum sa ajunga din urma echipa antrenata de Marius Bahan."In acest meci stiam ca ne permite ... citește toată știrea