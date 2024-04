Handbalistii resiteni au invins fara emotii CSM Fagaras

RESIEsA - CSM Resita a invins sambata, 27 aprilie, cu scorul de 37-32 (22-15), pe CSM Fagaras, in cadrul etapei a XII-a a play-off-ului de promovare in Divizia A!"Am crezut in aceasta victorie, ne-am pregatit foarte bine pentru acest meci deoarece am vrut sa ne luam revansa dupa ce la ei am pierdut la o diferenta de doua goluri. Acolo, din pacate, au fost mai multe probleme, si eu am fost accidentat, la fel si Raul Heimbach. Se strange foarte mult clasamentul in aceste momente. Noi mai avem ... citește toată știrea