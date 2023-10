RESIEsA - CSM Resita a pierdut, scor 28-33 (13-19), cu CSM Fagaras, in etapa a III-a a Diviziei A si ocupa in prezent locul 4, cu 6 puncte. CSM Oradea este pe 3 cu acelasi punctaj, iar pe primele doua locuri, cu maximum de puncte dupa trei etape, se afla CSM Odorheiu Secuiesc si CSM Fagaras!"A fost un joc dur, a castigat echipa care a fost mai concentrata timp de 60 de minute. Cred ca am intrat timorati, probabil si pentru ca am jucat in fata acestui public minunat, care a fost foarte numeros ... citeste toata stirea