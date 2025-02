Handbalistii resiteni, victorie clara in Banie

RESIEsA - Prima victorie din play-off-ul de promovare in Divizia A pentru handbalistii resiteni a venit in etapa a doua: CSM Resita a trecut duminica, 16 februarie, cu scorul de 40-30 (18-14) de CS Universitatea Craiova!Handbalistii au reusit sa obtina o victorie la zece goluri diferenta, de remarcat fiind si faptul ca toti jucatorii care au evoluat au reusit sa si inscrie."In etapa a doua am intanit CS Universitatea Craiova si stiam dinainte ca ne va astepta un meci greu. Am pregatit ... citește toată știrea