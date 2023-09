RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au continuat forma buna aratata in prima etapa si au castigat si deplasarea din Banie, din etapa a II-a a Diviziei A, Seria A! Echipa pregatita de Marius Bahan a castigat cu 32-23 (12-8) cu CS Universitatea Craiova si are maximum de puncte dupa doua etape!Pe langa Resita, si CSM Odorheiu Secuiesc si CSM Fagaras au reusit sa-si castige primele doua meciuri.,,A fost un meci extraordinar facut de baieti, toata lumea a fost concentrata 100%. Am spus ... citeste toata stirea