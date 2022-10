Handbalistii rosso-neri defileaza in Divizia A

RESIEsA - Dupa succesul de la mijlocul saptamanii trecute de la Targu Jiu, CSM Resita s-a impus si duminica, 16 octombrie, cu scorul de 38-23 (21-13) in fata celor de la CSM Oradea, in etapa a VI-a a Diviziei A, Seria C! Echipa pregatita de Radu Bote si Mihai Rohozneanu ocupa prima pozitie, cu 15 puncte (5 meciuri, 5 victorii), fiind urmata pe locul secund de SCM Timisoara, cu 12 puncte!La meciul cu Oradea, cei doi antrenori resiteni au avut oportunitatea sa le ofere mai multe minute de joc ... citeste toata stirea