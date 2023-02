Handbalistii rosso-neri, in fata primei etape din play-off

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita vor juca duminica, 5 februarie, cu CS Medgidia, de la ora 12, in Sala Polivalenta, in prima etapa a play-off-ului de promovare! Din pacate pentru iubitorii handbalului resitean, partida se va desfasura fara spectatori din cauza incidentelor de la jocul cu Poli Timisoara de la sfarsitul anului trecut!In acest play-off de promovare in Liga Nationala, pe langa Medgidia, Resita se va lupta pentru primul loc cu CS Politehnica Iasi, CSM Alexandria, CS ... citeste toata stirea