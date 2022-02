Handbalistii rosso-neri, start cu dreptul in play-off

RESIEsA - CSM Resita a castigat in deplasare sambata, 5 februarie, cu scorul de 31-30, partida cu CS Medgidia, din prima etapa a play-off-ului de promovare!"Jucatorii s-au comportat exemplar, au dat dovada de maturitate si au aratat determinare. Am avut un start de meci mai slab, am fost condusi cu 7-2, dupa care am reusit sa recuperam diferenta de goluri si am revenit in joc. La pauza a fost egal, 13-13, si as vrea sa punctez faptul ca nu am cedat in acest meci nici macar o secunda si acest ... citeste toata stirea