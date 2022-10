Handbalistii rosso-neri, victorie la Sannicolau Mare

RESIEsA - CSM Resita a castigat cu scorul de 37-31 disputa cu ACS Unirea Sannicolau Mare si e pe primul loc in campionatul Diviziei A, Seria C! La egalitate de puncte cu rosso-nerii mai sunt SCM Politehnica Timisoara si CSU Constantin Brancusi Targu Jiu!"A fost un meci destul de echilibrat in prima repriza, deoarece au fost si ei motivati sa castige. Dupa cum bine stiti, cam toate echipele incearca sa se motiveze atunci cand joaca cu noi, pentru ca stiu ca avem o echipa buna si suntem niste ... citeste toata stirea