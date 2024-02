Handbalistii rossoneri, primul succes din play-off

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au castigat vineri, 23 februarie, cu scorul de 33-25 (17-9), partida cu CSM Oradea din etapa a IV-a a play-off-ului de promovare in Divizia A!Dupa un inceput slab de play-off, handbalistii pregatiti de Marius Bahan si Cristian Ionescu au inregistrat prima victorie, chiar in fata unei echipe care-si doreste promovarea in Liga Nationala. A fost un joc controlat de resiteni cu exceptia inceputului de partida, dupa care acestia au apasat pe acceleratie si ... citește toată știrea