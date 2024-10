Handbalistii s-au calificat in turul urmator fara sa joace

RESIEsA - CSM Resita va juca direct in turul urmator al Cupei Romaniei, dupa ce CS Medgidia a ales sa nu se prezinte la meci!"Cei de la CS Medgidia au ales sa nu se prezinte la meciul din turul preliminar al Cupei Romaniei! Castigam cu 10-0 si ne calificam in primul tur al competitiei unde vom intalni, in deplasare, echipa CS Universitatea Craiova.", a transmis ... citește toată știrea