RESIEsA - Handbalisii de la CSM Resita au castigat vineri, cu scorul de 38-31 (20-18), partida cu CSU Constantin Brancusi Targu Jiu, din etapa a VIII-a a Diviziei A, Seria A! Echipa pregatita de Marius Bahan nu are foarte mult timp la dispozitie sa se bucure de aceasta victorie, deoarece miercuri, 15 noiembrie, Resita va juca, pe teren propriu, de la ora 18, cu CS Universitatea Craiova!"A fost un meci in care noi am fost favoriti inca de la inceput, dar nu a fost un joc simplu. Ii felicit pe ... citeste toata stirea