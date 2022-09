Handbalistii si-au aflat adversarii din noul sezon

RESIEsA - Handbalistii de la CSM Resita au fost repartizati in Seria C a Diviziei A si vor intalni echipele din sezonul trecut!Adversarii rosso-nerilor vor fi CSU Politehnica Timisoara, ACS Unirea Sannicolau Mare, CS Universitatea Craiova, CSU Constantin Brancusi Targu Jiu, CSM Oradea II, SCM Politehnica Timisoara II si AHC Drobeta. 31 de echipe sunt inscrise, repartizate in patru serii.Campionatul va incepe pe 18 septembrie, primele doua clasate cu drept de promovare din fiecare serie ... citeste toata stirea