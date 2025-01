Handbalistii si-au aflat programul din play-off

RESIEsA - Programul play-off-ului Diviziei A la handbal masculin a fost stabilit la sediul Federatiei Romane de Handbal! Primul meci al echipei resitene va fi pe 9 februarie, in deplasare, in compania celor de la CSM Oradea!In etapa a doua va urma tot un meci in deplasare, pe 16 februarie, cu CS Universitatea Craiova. Primul meci din 2025 pe teren propriu al Resitei va fi pe 23 februarie, cu CS Medgidia.In play-off-ul Diviziei A evolueaza echipele: CS Universitatea Cluj, CSM Sighisoara, CSM ... citește toată știrea