RESIEsA - CSM Resita a castigat joi, 17 august, cu scorul de 39-28, partida amicala cu Politehnica Timisoara 2, meci disputat in Sala Polivalenta! Cei doi antrenori au convenit sa se mai joace inca o repriza de 10 minute dupa cele 60 cat dureaza un meci oficial, iar scorul final a fost de 47-32 in favoarea resitenilor!"Dupa doua saptamani de pregatire intensa in sala de forta si in Sala Polivalenta, am sustinut primul meci de pregatire in compania colegilor nostri de la Politehnica Timisoara ... citeste toata stirea