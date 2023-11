RESIEsA - CSM Resita a castigat miercuri, 15 noiembrie, cu scorul de 36-25 (17-7) cu CSU Craiova si vrea revansa contra celor de la CSM Fagaras!"A fost un meci in care am incercat sa punem in practica mai multe scheme de joc. Stiam ca suntem favoriti prin prisma faptului ca am batut si la Craiova. Am incercat sa eliminam acele ratari de care am tot vorbit si am reusit acest lucru cel putin in prima repriza. Am avut doar doua sau trei ratari in prima parte a meciului. Acest lucru inseamna ca ... citeste toata stirea