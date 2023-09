RESIEsA - In etapa a II-a a Diviziei A, Seria A, CSM Resita va juca sambata, 23 septembrie, de la ora 12, in deplasare, cu CS Universitatea Craiova. In primul meci din actualul sezon, atat Resita, cat si Craiova au reusit sa-si castige meciurile. Daca rosso-nerii s-au impus fara emotii, 44-30 cu Targu Jiu, Craiova s-a chinuit putin cu Poli Timisoara, scor final 32-29!"Va fi un meci foarte greu, deoarece jucam la Craiova acasa. Stiu ca si ei au un moral bun, in prima etapa au castigat, dar noi ... citeste toata stirea