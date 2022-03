Handbalistii vor victoria cu CSM Oradea

RESIEsA - Handbalistii rosso-neri de la CSM Resita vor intalni vineri, 1 aprilie, de la ora 15:00, formatia CSM Oradea, in Sala Polivalenta. Elevii lui Radu Bote si Mihai Rohozneanu vin dupa un succes pe terenul celor de la CSU Pitesti, in urma caruia handbalistii resiteni au iesit destul de "sifonati"!Marius Bahan a acuzat atunci jocul extrem de dur al adversarilor. In continuare, pentru prima pozitie a clasamentului, CSM Resita se lupta cu Odorheiul Secuiesc, ambele formatii avand cate 21 ... citeste toata stirea