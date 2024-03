Ianis Doana a debutat in Liga 2 la 16 ani!

RESIEsA - Ianis Doana, fiul lui Leontin Doana, a debutat in Liga 2 in partida castigata de CSM Resita cu Gloria Buzau, scor 2-0! Ianis a jucat primele sale minute in al doilea esalon la varsta de 16 ani si 4 luni!Antrenorul Flavius Stoican are mare incredere in el si crede ca poate ajunge cel putin la nivelul lui Leontin Doana, fostul jucator emblematic al CSM Resita."Vreau sa il felicit pe Ianis Doana, pentru ca este primul sau meci la Liga 2, la seniori. Este un copil cu un potential ... citește toată știrea