Ianis Doana, primul meci ca titular in Liga 2

RESIEsA - Ianis Doana a debutat luna trecuta in Liga 2, iar la ultimul meci, cel cu Metaloglobus, a bifat primul joc ca si titular in Valea Domanului! Acesta a evoluat 80 de minute pe postul de mijlocas ofensiv si a contribuit din plin la victoria cu scorul de 2-1, prin obtinerea loviturii de la 11 metri!De mentionat este faptul ca Ianis are doar 16 ani si cateva luni si deja ii calca pe urme lui Leo Doana. Antrenorul Flavius Stoican a gandit primul 11 de la meciul cu Metaloglobus si cu ... citește toată știrea