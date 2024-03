Iasmina Iova, convocata la Nationala U15

CARAS-SEVERIN - Originara din Bocsa, Iasmina Iova, nascuta in anul 2010, a inceput fotbalul la Mundo in anul 2019, iar in anul 2023 a facut pasul catre Poli Timisoara, unde activeaza si in prezent!Tanara fotbalista, descoperita de antrenorul Lucian Popa, participa in aceasta perioada la un stadiu de pregatire centralizat alaturi de nationala Romaniei U15. Acesta este doar inceputul pentru Mundo, care mai are legitimate inca trei fete foarte talentate, in care antrenorii isi pun mari sperante. ... citește toată știrea