MAURENI - O noua editie a competitiei juvenile la fotbal va avea loc duminica, 14 mai, pe terenul sintetic din comuna Maureni! Editiile precedente ale Kinder Cup s-au adresat grupelor de copii nascuti in 2012 si 2014, iar de aceasta data se vor intrece echipe de copii nascuti in 2015!Peste 100 de copii se vor intrece in 27 de meciuri interesante, asa cum apreciaza Nicu Belcea, managerul adminsitrativ de la Mundo."Va fi o competitie in care sase cluburi foarte active la nivel de copii si ... citeste toata stirea