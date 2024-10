Inca trei medalii pentru atletul Lucian Stefan

CARANSEBES - Lucian Stefan, legitimat la CSS Caransebes, a cucerit medalia de bronz la seniori si doua medalii de argint, la grupele de varsta Under 20 si Under 23, in cadrul Campionatul National de 5 km de alergare pe sosea, de la Oradea!"Lucian a pornit in primul pluton, destul de tare, aproximativ 4 km. S-a mentinut undeva printre primii sase, iar in ultimul kilometru a marit tempo-ul si in final s-a clasat pe locul trei. Daca era putin mai atent, probabil putea sa ia locul doi la seniori, ... citește toată știrea