Inca un esec pentru CSM Resita in amicale

RESIEsA - CSM Resita a pierdut al doilea amical al iernii, 0-2 cu Corvinul Hunedoara, liderul seriei a IX-a din Liga 3, dar antrenorul Calin Cheregi este multumit de prestatia elevilor sai!Dupa 60 de minute in care jocul a fost unul echilibrat, Corvinul a reusit sa deschida scorul prin Mercioiu, care a marcat cu o lovitura de cap. Acelasi fotbalist hunedorean a majorat avantajul oaspetilor in minutul 78, cu un sut din voleu la coltul lung."La plusuri as putea adauga faptul ca in primele 60 ... citeste toata stirea