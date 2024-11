Incepe Campionatul National de lupte la Resita

RESIEsA - Cea mai importanta competitie din acest an la lupte, Campionatul National individual seniori & Campionatul National pe echipe, va avea loc la finalul acestei saptamani la Sala Polivalenta din Resita!"La sfarsit de saptamana, in perioada 28-30 noiembrie, se va desfasura cea mai importanta competitie la nivel national, si anume Campionatul National de lupte seniori! Competitia se va desfasura in Sala Polivalenta si vor participa cei mai buni sportivi, luptatori ce au participat si la ... citește toată știrea