Infrangere pentru CSM Resita la Afumati

RESIEsA - CSM Resita a pierdut sambata, 30 noiembrie, cu CS Afumati, scor final 2-3, in etapa a XV-a a Ligii 2 si a cazut un loc in clasament!Cezar Besleaga a executat o lovitura libera de la aproximativ 20 de metri, peste zid, si astfel a deschis scorul in minutul 28 pentru gazde. Peste cateva minute cei de la Afumati si-au majorat avantajul prin Valentin Dumitrache, care a marcat din interiorul careului pentru 2-0. Cu doua minute inainte de pauza, fundasul Mihai Dolghi a redus din diferenta ... citește toată știrea