Infrangere usturatoare pentru Progresul Ezeris

CARAS-SEVERIN - FC Progresul Ezeris incheie anul 2022 cu un esec rusinos pe teren propriu, 0-7 cu CSM Deva, si se va lupta pentru evitarea retrogradarii!Trupa pregatita de Stefan Nanu a inceputul jocul in forta si a obtinut avantaj pe tabela repede, in minutul 7. Lucrurile au inceput sa prinda contur in minutul 20, cand Popescu a dublat avantajul devenilor, iar situatia era clara deja dupa o jumatate de ora, cand acelasi jucator, care este si golgheterul seriei, a punctat din nou, pentru 3-0. ... citeste toata stirea