Infrangerea care nu mai conteaza

RESIEsA - In ultimul meci al sezonului, CSM Resita a pierdut vineri, 6 mai, scor 29-34, cu CSM Fagaras, dar chiar si asa rosso-nerii au incheiat acest campionat pe primul loc si au promovat in Liga Zimbrilor!Resita a condus la pauza cu scorul de 16-14, dar in partea secunda a meciului staff-ul tehnic al rosso-nerilor a decis sa le dea sansa sa se afirme si celor mai tineri handbalisti din lot. La final, coordonatorul Marius Bahan a ajuns la concluzia ca acesti tineri mai au de lucrat.