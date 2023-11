RESIEsA - Editia a 2-a a "Students Cup" la fotbal in sala a fost castigata de echipa "Inginerii", in timp ce "EFS - Dinamo" si "EFS 2" au ocupat celelalte doua locuri ale podiumului!"Inginerii au dominat turneul cu o serie de victorii pe linie, culminand cu o victorie decisiva in finala mare, unde si-au asigurat titlul cu un 4-2 impotriva echipei EFS - Dinamo. EFS Dinamo, cu un parcurs remarcabil, a ajuns in finala mare prin multa determinare, depasindu-si adversarii la penalty-uri si ... citeste toata stirea