Internationalele Bistritei, prea tari pentru studentele Resitei

RESIEsA - CSU Resita a fost eliminata duminica, 13 februarie, din primul tur al Cupei Romaniei, de formatia CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, scorul final fiind 28-14 (16-6) in favoarea oaspetelor!Formatia din Bistrita-Nasaud evolueaza in Liga Nationala, iar spectatorii prezenti in Sala Polivalenta din Resita au putut vedea la treaba handbaliste valoroase, cu numeroase prezente la echipa nationala."A fost un meci cu public, cu galerie din partea oaspetilor si am intalnit o echipa care ... citeste toata stirea